Динамо определилось с третьим соперником команды Луческу – известна дата спарринга

Киевское Динамо продолжает подготовку к новому сезону и уже выбрало третьего спарринг-партнера.

Динамо проведет контрольный матч с Полесьем 12 августа, сообщает официальный сайт киевлян.

Динамо официально назвало соперника и дату второго спарринга команды Луческу

Точное время начала поединка неизвестна. Интересно, что киевляне проведут спарринг против Десны 11 августа, а начало игры в 18:00.

Напомним, что динамовцы начали подготовку к сезону 2020/2021 30 июля. Команда проводит сбор на клубной базе в Конча-Заспе. 7-го августа подопечные Мирчи Луческу провели свой первый спарринг – против ровенского Вереса, в котором добыли крупную победу (3:0).

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