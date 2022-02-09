Динамо завершает подготовку к возобновлению сезона – "бело-синим" предстоит провести заключительный сбор перед первым официальным матчем в 2022 году.

Уже завтра киевляне сыграют последний матч на втором зимнем сборе, после чего вернутся в Киев. Игроки получат трёхдневный отдых, после чего отправятся на третий сбор в Турцию, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Там Динамо проведет пять спаррингов, однако соперники еще не известны. Сборы же продлятся до 22 февраля, после чего киевляне вернутся в Украину.

Добавим, что "бело-синие" официально вернутся в сезон 26 февраля – Динамо будет принимать дома Ингулец. Начало встречи в 14:00.

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