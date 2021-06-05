Киевское Динамо уже начало подготовку к следующему сезону и выбрало первого соперника на сборы.

Первым спарринг-партнером Динамо на сборах в Швейцарии станет местная Лозанна, утверждает Le Matin.

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Товарищеская встреча должна состояться 3 июля. Отметим, что киевляне проведут два сбора летом, первый начнется 28 июня – во время него "бело-синие" запланировали 4 товарищеские встречи. На втором сборе планируется еще 4 спарринга, даты и соперники пока согласовываются, но уже есть предварительная договоренность с Лионом и Ниццей.

Отметим, что первым поединком в новом сезоне для Динамо будет встреча с Шахтером в рамках Суперкубка Украины 24 июля.

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