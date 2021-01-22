Как известно, первый зимний сбор Динамо в ОАЭ, который начался 15-го января, продлится десять дней. После него киевляне вернутся на несколько дней в Киев, а уже 29 января отправятся в Анталию, где проведут вторую часть подготовки к сезону.

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Одним из соперников "бело-синих" на турецком сборе станет лидер чемпионата Северной Македонии – Шкендия, сообщает официальный сайт команды. Поединок запланирован на 7 февраля.

Интересно, что Динамо станет не единственным украинским соперником Шкендии на сборе. 25 января македонцы встретятся с Зарей, а через пять дней протестуют черниговскую Десну.

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