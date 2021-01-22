Динамо определилось с одним из спарринг-партнеров на втором сборе в Турции
Подопечные Мирчи Луческу получили очередного соперника для подготовки к возобновлению сезона.
Как известно, первый зимний сбор Динамо в ОАЭ, который начался 15-го января, продлится десять дней. После него киевляне вернутся на несколько дней в Киев, а уже 29 января отправятся в Анталию, где проведут вторую часть подготовки к сезону.
Клейтон признался, кому посвятил дебютный гол за Динамо
Одним из соперников "бело-синих" на турецком сборе станет лидер чемпионата Северной Македонии – Шкендия, сообщает официальный сайт команды. Поединок запланирован на 7 февраля.
Интересно, что Динамо станет не единственным украинским соперником Шкендии на сборе. 25 января македонцы встретятся с Зарей, а через пять дней протестуют черниговскую Десну.
Динамо било Шахтер Григорчука: Цыганков и 3 легионера дают позитив, дебют 19-летнего украинца, гол бразильца