Динамо определилось с мероприятиями перед матчем с Ювентусом
Киевское Динамо озвучило график пребывания в Турине перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса.
Тренерский штаб провел теоретическое занятие, однако утреннюю прогулку итальянским городом решили отменить.
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В 19:30 команда проведет традиционную открытую тренировку, сообщает официальный сайт Динамо. Отмечается, что на предматчевой пресс-конференции наставнику киевлян Мирчи Луческу составит компанию вице-капитан Динамо Виктор Цыганков.
К слову, матч Ювентус – Динамо состоится уже завтра, 2 декабря, начало в 22:00.
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