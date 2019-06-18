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Динамо определилось с ценой, за которую готово отпустить Сидклея

15:56 331 Читати українською
Динамо определилось с ценой, за которую готово отпустить Сидклея
Сидклей / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Сидклей может покинуть команду летом.

Бразильский Интернасьональ продолжает работать над переходом Сидклея, сообщает Gauchazh.clicrbs.com.br.

Сидклей может продолжить карьеру в Интернасьонале

По информации издания, киевляне заняли жесткую позицию в переговорах по игроку. Динамо не соглашается на аренду, а при продаже хочет вернуть потраченные на футболиста деньги.

Отмечается, что Сидклей был куплен в прошлом году у Атлетико Паранаэнсе за 7 млн ​​евро. Ранее в СМИ фигурировала цифра в 5 млн.

В прошлом сезоне Сидклей сыграл за Динамо 16 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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