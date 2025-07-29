"Правда ли, что Аякс заинтересован в Вивчаренко? Я знаю, что испанцы какие-то интересовались, португальские клубы так же рассматривали Вивчаренко. Про Аякс, честно говоря, не слышал. Но я знаю, что он достаточно интересен клубам. Готовы ли они заплатить сумму, которая удовлетворит Динамо – это вопрос. Но интерес есть.

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Сколько Динамо хочет за него получить? Тут трудно сказать, какая сумма удовлетворит. Но я думаю, что где-то начиная от 10 млн с бонусами. Вот такая сумма удовлетворит Динамо за Константина Вивчаренко. Это мое мнение", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Добавим, что Вивчаренко сыграл в 28 матчах прошлого сезона в составе Динамо, записав в свой актив гол и 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро.

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