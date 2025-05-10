Тренерский штаб Александра Шовковского определился с рядом игроков, которые вернутся из аренды в Динамо, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Сейчас точное понимание есть по трем футболистам – шанс на тренировочных сборах получат полузащитники Александр Яцык (Заря) и Антон Царенко (Лехия), а также защитник Навин Малыш (Ворскла). Возможно в эту тройку впишется еще один защитник – Александр Сирота (Маккаби), однако сам игрок имеет желание остаться в Израиле.

Легионерам вроде Джастина Лонвейка, Самбы Диалло, Эрика Рамиреса, Жерсона Родригеса, Георгия Цитаишвили и Витиньо будут искать новых арендаторов. Отмечается, что ни один из них не горит желанием возвращаться в Украину, что совпадает (кроме бразильца) с мыслями тренерского штаба.

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