Динамо определилось относительно будущего Кадири
16:45 - Читати українською
Тренерский штаб киевлян рассчитывает на усиление в опорную зону.
Динамо не будет искать новую команду для хавбека Абдула Мохаммеда Кадири, сообщает Telegram канал Динамо Киев Inside.
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По информации источника, 24-летний ганец имеет высокие шансы отправиться на первый сбор "бело-синих". Напомним, полузащитник недавно вернулся из российского Арсенала, где находился на правах аренды.
Контракт Кадири с Динамо действует до лета 2023 года. В сезоне 2019/20 хавбек провел за киевлян 16 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался.
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