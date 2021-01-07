Тренерский штаб киевлян рассчитывает на усиление в опорную зону.

Динамо не будет искать новую команду для хавбека Абдула Мохаммеда Кадири, сообщает Telegram канал Динамо Киев Inside.

Кадири официально возвращается в Динамо – российский клуб озвучил причину прекращения сотрудничества

По информации источника, 24-летний ганец имеет высокие шансы отправиться на первый сбор "бело-синих". Напомним, полузащитник недавно вернулся из российского Арсенала, где находился на правах аренды.

Контракт Кадири с Динамо действует до лета 2023 года. В сезоне 2019/20 хавбек провел за киевлян 16 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался.

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