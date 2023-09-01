Руководство Динамо решило, кто дальше поведет команду во внутренних соревнованиях сезона 2023/24.

"Луческу остается в Динамо. По информации ТаТоТаке, руководство "бело-синих" не будет прекращать свое сотрудничество с румынским специалистом после вылета из еврокубков. Перед Луческу и его штабом стоит задача – золотые медали УПЛ.

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Прощание с Мирчей до окончания его контракта (лето 2024 года) возможно только в том случае, если во время чемпионата станет понятно, что выполнить задание невозможно", – сообщает ТаТоТаке.

Напомним, Динамо дважды уступило Бешикташу в плей-офф квалификации Лиги конференций и впервые за 18 лет осталось без группового этапа еврокубка. В чемпионате киевляне набрали 6 очков за 3 тура.

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