Динамо не собирается бесплатно терять двух игроков, которые имеют огромную роль в раздевалке и на футбольном поле.

Киевский клуб готовит новые контракты для Виталия Буяльского и Александра Караваева, утверждает инсайдер Игорь Бурбас.

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Капитан Динамо получит предложение на 2-3 года. Буяльский остается главным плеймейкером киевлян – 6 голов и 8 ассистов в 32 матчах нынешнего сезона. Караваеву поставят на стол более короткое соглашение, всего на один сезон. 32-летний универсал в последнее время вернул себе место в основе и имеет важный голос в раздевалке.

К слову, недавно появились слухи о желании Шахтера подхватить Караваева после завершения сезона.

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