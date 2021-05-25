Хавбек Динамо Николай Шапаренко стал лучшим игроком мая по версии болельщиков.

22-летний игрок киевлян получил наибольшее количество голосов среди всех опрошенных – 34%, сообщает официальный сайт "бело-синих". Второе место занял Виталий Буяльский, у него 30% поддержки. Замкнул тройку Виталий Миколенко с 16%.

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Немного не дотянули до первой тройки Виктор Цыганков и Денис Бойко. У них 13% и 7% соответственно.

Напомним, в активе Шапаренко гол в ворота Колоса в заключительном матче тура чемпионата. В сезоне 2020/21 УПЛ хавбек провел 39 матчей за Динамо во всех турнирах, отличился 5 голами и 4 ассистами.

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