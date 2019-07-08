Динамо – Олимпиакос: прямая трансляция контрольного матча

Динамо проводит третий контрольный матч на сборах в Австрии. Соперник киевлян – греческий Олимпиакос. Ссылку на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Контрольный поединок Динамо – Олимпиакос стартует в 19:00 по киевскому времени. Смотрите прямую трансляцию встречи непосредственно в этой новости на "Футбол 24".

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Стартовые составы команд:

Динамо: Бойко; Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзера; Караваев, Кадири, Шепелев, Гармаш, Вербич; Соль.

Олимпиакос: Са, Герреро, Вальбуэна, Масурас, Бруно, Бухалакис, Гильерме, Куртис, Ба, Семедо, Торосидис.