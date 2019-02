Динамо – Олимпиакос: онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου! / The line-up for today's match against @DynamoKyiv! ️#olympiacos #UEL #FCDKOLY #LineUp @EuropaLeague pic.twitter.com/8RSFiT8Rew