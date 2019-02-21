Динамо – Олимпиакос: онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы

Динамо принимает Олимпиакос в решающей битве за право сыграть в 1/8 финала ЛЕ 2018/19. Составы и ссылка на трансляцию матча онлайн – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Олимпиакос на "Футбол 24", стартует в 22:00 по киевскому времени. Первая игра 1/16 финала Лиги Европы завершилась вничью 2:2, что дает киевлянам преимущество выездного гола. Скажем, если ответный матч завершится со счетом 0:0 или 1:1, путевку в следующий раунд получит Динамо. Олимпиакос улучшил свои дела в греческом чемпионате после разгрома АЕКа – основного конкурента за второе место и право играть в Лиге чемпионов. Команда Хацкевича все еще не играла в 2019-м матчей чемпионата, поэтому это будет только вторая официальная встреча для хозяев.

Динамо – Олимпиакос: анонс и прогноз на матч 1/16 Лиги Европы

Отметим, что киевляне выходят на игру абсолютно тем же составом, что и в первой встрече. Тренерский штаб греков сделал 2 смены игроков и 3 перестановки: вместо дисквалифицированного Камара выходит Бухалакис, а провального Вуковича меняет Мерия, который свое место на фланге оставляет Торосидису.

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльский, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, Вербич – Соль

Запасные: Бущан, Сидорчук, Сидклей, Гармаш, Русин, Смирный, Алибеков

Олимпиакос: Са – Торосидис, Сиссе, Мерия, Цимикас – Бухалакис, Гильерме – Поденсе, Фортунис, Диаш – Хассан

Запасные: Лодыгин, Натхо, Андруцос, Герреро, Масурас, Кутрис, Родерик

Динамо – Олимпиакос: стартовые составы на матч 1/16 Лиги Европы