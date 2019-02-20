Динамо – Олимпиакос: прогноз на матч Лиги Европы

Динамо проведет ответный матч против Олимпиакоса в рамках 1/16 финала Лиги Европы-2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Динамо – Олимпиакос состоится 21 февраля в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало игры в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Динамо – Олимпиакос, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Динамо считается фаворитом домашней части противостояния. Авторитетная контора William Hill на победу киевлян предлагает поставить с коэффициентом 2.1, на выигрыш Олимпиакоса – за 3.5, а на ничью – за 3.4.

Специалисты Bwin соглашаются с коллегами, выставив почти аналогичные коэффициенты. Виктория хозяев оценивается в 2.1, на успех греческих гостей дают солидные 3.4, а на ничью – 3.3.

После выгодной выездной ничьей (2:2) Динамо имеет лучшие шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы. Букмекерская контора Bwin прогнозирует вице-чемпиону Украины выход в 1/8 финала. Победа Динамо по сумме двух матчей с Олимпиакосом имеет малый коэффициент 1.35, а вылет из турнира и, соответственно, попадание в следующий раунд греков – 2.95.

Олимпиакос много забивает на внутренней арене и выдал яркий матч против Динамо, однако поединок в Киеве ожидается не слишком результативным. На стандартный тотал больше 2,5 William Hill дает коэффициент 2.05, а на соответствующий тотал меньше можно поставить за 1.73.

Напомним, что для выхода в 1/8 финала Лиги Европы Динамо нужно дома победить Олимпиакос, или расписать ничью с малым количеством голов (0:0, 1:1). Облегчила задачу "бело-синим" травма одного из лидеров греческой команды.

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