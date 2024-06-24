Динамо окончательно продало экзотического легионера
Бывший вингер Динамо Кахим Перрис стал полноценным игроком азербайджанского Сабаха.
Прошлый сезон Перрис отыграл за Сабах на правах аренды и, очевидно, убедил руководство оформить полноценный переход, оформив 4 гола и 8 ассистов за 31 матч.
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"Динамо благодарит Кахима за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении пресс-службы киевлян. Финансовые детали клубы не рассекретили, но Сабах сообщил о 4-летнем контракте.
Напомним, что бывший игрок сборной Ямайки перебрался в Динамо в 2022 году и провел в Киеве лишь один сезон, в течение которого сыграл 15 матчей, за которые отдал три результативные передачи, голов не забивал.