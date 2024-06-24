Прошлый сезон Перрис отыграл за Сабах на правах аренды и, очевидно, убедил руководство оформить полноценный переход, оформив 4 гола и 8 ассистов за 31 матч.

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"Динамо благодарит Кахима за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении пресс-службы киевлян. Финансовые детали клубы не рассекретили, но Сабах сообщил о 4-летнем контракте.

Напомним, что бывший игрок сборной Ямайки перебрался в Динамо в 2022 году и провел в Киеве лишь один сезон, в течение которого сыграл 15 матчей, за которые отдал три результативные передачи, голов не забивал.