Усилий чемпионов Украины оказалось недостаточно, чтобы убедить высоченного (195 см) защитника Брайана Медину из Америки де Кали.

Динамо интересуется французским защитником – киевляне хотят оформить трансфер до начала еврокубков

"Про колумбийца Медину можно забыть, хотя Динамо было готово давать, как для себя, почти рекордные цифры за последние годы. Но война повлияла на решение игрока", – рассказал ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Напомним, этот же источник сообщил об интересе Динамо к французу Ахмеду Сидибе из словенского Копера.

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