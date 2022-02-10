Защита Динамо является одной из самых надежных среди европейских клубов в сезоне 2021/22.

Tuttomercatoweb опубликовал рейтинг команд, пропустивших меньше всего голов в европейских чемпионатах в текущем сезоне.

Шедевр Гармаша в видеообзоре матча Динамо – Широки Бриег – 4:1

Возглавил список Аякс, пропустивший всего 5 голов. А вот на второй строчке расположилось киевское Динамо, которому забили 9 голов в поединках УПЛ. Завершают пятерку греческий Олимпиакос (11 пропущенных голов), лиссабонский Спортинг (13 голов) и Манчестер Сити (14 голов).

Добавим, что киевляне являются действующим чемпионом Украины. Пока Динамо занимает второе место в УПЛ, отставая от Шахтера на 2 пункта.

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