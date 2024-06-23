"Бело-синие" завершили каникулы и снова собрались на своей базе.

Динамо в воскресенье, 23 июня, вышло из отпуска, сообщает пресс-служба киевлян.

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Сегодня команда сразу же провела свою дебютную тренировку после межсезонной паузы. В команде Шовковского впервые работали два новичка – Александр Пихаленок (экс-СК Днепр-1) и Максим Брагару (экс-Черноморец).

К слову, Динамо начнет сезон еврокубковыми матчами против сербского Партизана. Первый поединок киевляне проведут дома – 23/24 июля, а второй – 30/31 июля на выезде.

Напомним, по итогам прошлого чемпионата Динамо заняло в турнирной таблице УПЛ второе место и завоевало право представлять Украину в Лиге чемпионов ("бело-синие" стартуют со 2-го квалификационного раунда).

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