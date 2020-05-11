Динамо официально возобновляет командные тренировки – известна дата долгожданного возвращения

Киевское Динамо постепенно возвращается к привычному ритму жизни после карантина.

На вторник, 12 мая, запланировано долгожданное возвращение к полноценному тренировочному процессу, информирует официальный сайт клуба.

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Команда впервые за почти два месяца соберется на учебно-тренировочной базе в Конча-Заспе. Игроки Динамо были вынуждены изолироваться дома и тренироваться самостоятельно с 18 марта, когда в Украине были временно запрещены все футбольные соревнования, а через несколько дней в Киеве был установлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19. С 11 мая страна начала смягчения карантинных норм, и "сине-белые" решили не затягивать с возвратом к полноценным тренировкам.

Добавим, что УПЛ надеялась восстановить матчи 30 мая, однако есть большая вероятность, что это решение придется перенести на более поздний срок.

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