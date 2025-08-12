Киевское Динамо официально включило в заявку на сезон 2025/26 в украинской Премьер-лиге нового игрока – 16-летнего нападающего Кирилла Токаря, сообщает официальный сайт УПЛ. Юный футболист, родившийся в 2008 году, ранее воспитывался в ДАФ Днепр.

Токарь начнет свою карьеру в столичном клубе с выступлений за вторую команду Динамо, выступающую в чемпионате U-19. Его основная позиция – центрфорвард.

К слову, на старте сезона УПЛ Динамо одержало минимальную победу над Вересом, а во втором туре уверенно разгромило Рух со счетом 5:1. В еврокубках киевляне пока демонстрируют сдержанные результаты – во втором раунде они дважды одолели Хамрун Спартанс по 3:0, а в первом матче следующего этапа минимально уступили Пафосу. Уже сегодня, 12 августа, решится дальнейшая судьба "бело-синих" в ЛЧ.

