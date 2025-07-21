Жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2025/26 состоялась 21 июля в швейцарском Ньоне. Кто стал будущим соперником Динамо, узнавайте в этой новости на "Футбол 24".

Начало церемонии жеребьевки запланировано на 13:00 по киевскому времени. УЕФА заранее разделил возможных соперников на группы, Динамо попало во вторую. Поэтому еще до начала список потенциальных соперников киевлян сократился лишь до шести клубов.

Онлайн-трансляция жеребьевки 3 раунда ЛЧ: Динамо получило подарок от УЕФА в ожидании соперника

Если подопечные Александра Шовковского во втором квалификационном раунде пройдут Хамрун Спартанс, то в следующем этапе на пути к финальной стадии Лиги чемпионов сыграют против победителя пары Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Пафос (Кипр).

Матчи третьего раунда квалификации нынешней ЛЧ запланированы на 5/6 и 12 августа 2025 года. Время начала поединков УЕФА объявит 25 июля – сразу на первый и второй матчи. Следует заметить, что третий раунд отбора является предпоследним. После него для попадания в этап Лиги нужно сыграть еще и плей-офф квалификации.