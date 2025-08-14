Маккаби Тель-Авив одолел Хамрун Спартанс (3:1, общ. 5:2) в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Квалификация Лиги Европы, 3-й раунд

Маккаби Тель-Авив – Хамрун Спартанс – 3:1 (об. 5:2)

Голы: Шахар, 37, 45+2, Давида, 69 – Мбонг, 43

Нереализованный пенальти: Эмерсон, 28 (Хамрун Спартанс)

Маккаби Тель-Авив в первом мате одолели Хамрун Спартанс со счетом 2:1. Преимущество в один гол никаким образом не повлияло на интригу в матче.

Израильтяне с первых минут завладели инициативой и весь первый тайм имели преимущество во владении. Впрочем, длительное время Маккаби просто пытался протиснуться к воротам соперника. До 20 минуты команды особых моментов не создали. На 26 минуте игрок хозяев сыграл рукой в своей штрафной площади. Судья указал на отметку, а Эмерсон пробил в перекладину, упустив супер шанс Хамруна.

Пенальти разбудил обе команды. На 38 минуте Шломо отдал классную передачу из глубины на Шахара, а тот без проблем попал в ворота. Не долго радовался Маккаби. Мбом оказался один на один с голкипером и сравнял счет. Уже в компенсированное время израильтяне вышли второй раз в матче вперед. И снова отличился Шахар.

По перерыве Маккаби организовал третий гол. Давида, который ассистировал Шахару, добавил в свой актив еще и забить мяч. Хамрун не сдавался, и пытался искать подходы к воротам соперника. Впрочем, гости часто нарывались на контратаки, которые едва не превращались в голы. Финальный свисток зафиксировал победу израильтян.

Таким образом, Маккаби сыграет против Динамо в следующем раунде квалификации ЛЕ. Стоит заметить, что киевляне встречались в квалификации ЛЧ с Хамруном, и обыграли мальтийцев 6:0.

