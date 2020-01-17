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Динамо официально разорвало контракт с легионером

17 января 15:29 1534 Читати українською
Динамо официально разорвало контракт с легионером
Лука Лочошвили / Сайт ГФФ

Динамо решило прекратить сотрудничество с грузинским защитником Лукой Лочошвили.

Центрбек получил статус свободного агента, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Лочошвили является воспитанником Динамо Тбилиси, а к украинскому гранду он присоединился в августе 2017 года. С тех пор он не провел ни одного матча за основу "бело-синих" и дважды был отправлен в аренду. В 2018-м его отдали в родное Динамо (21 матч), а текущий сезон защитник начинал за Жилину. Дела Лочошвили в Словакии сложились не слишком хорошо – всего два матча за полгода.

Ранее 21-летний центрбек заявлял, что стремится разорвать контракт с киевским Динамо ради стабильных вызовов в молодежную сборную Грузии. По его мнению, статус свободного агента также должен упростить поиск новой постоянной команды.

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