Динамо сохраняет игроков, которые могут стать ключевыми в ближайшем будущем.

Киевский клуб официально объявил о продлении контракта с хавбеком Владимиром Бражко до лета 2028 года.

Нещерет, Вивчаренко или Бражко – топ-5 воспитанников Динамо, которые могут выстрелить в сезоне 2023/24

Полузащитник является воспитанником Динамо. В прошлом сезоне он ярко отыграл в аренде за Зарю, а летом дошел до полуфинала чемпионата Европы с молодежной сборной Украины. Новую кампанию за Динамо 21-летний Бражко также начал мощно – 3 гола и 2 ассиста в 10 матчах.

Напомним, летом хавбека хотел пригласить Торино, но Игорь Суркис назвал 4 миллиона евро от итальянцев "унизительным предложением".

"У меня было приглашение из Зальцбурга, но мне позвонил Суркис": экс-форвард Шахтера признался, почему не заиграл в Динамо