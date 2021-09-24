Предыдущее соглашение 29-летнего хавбека завершалось в конце этого года, поэтому стороны договорились продлить сотрудничество, сообщает официальный сайт Динамо.

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Заметим, что стороны не сообщили никаких деталей нового контракта Де Пены. В нынешнем сезоне хавбек сыграл шесть матчей в рамках УПЛ, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, что воспитанник уругвайского Насьонала перебрался в Украину в апреле 2019 года. С тех пор Де Пена во всех турнирах сыграл за Динамо 87 матчей (18 голов, 19асистив). Вместе с киевлянами выиграл чемпионат и по два раза Кубок и Суперкубок Украины.

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