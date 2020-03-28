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Динамо официально продлило карантин

22:31 6 Читати українською
Динамо официально продлило карантин
Сергей Сидорчук / Фото ФК Динамо

Киевское Динамо выступило с заявлением о продлении мер безопасности из-за пандемии коронавируса.

"В связи с решениями правительства Украины продолжить чрезвычайную ситуацию из-за пандемии COVID-19, руководство клуба обратилось к футболистам с призывом продолжить соблюдать правила карантина.

Маркевич признался, что некоторые клубы УПЛ не хотят платить игрокам после остановки турнира

Предварительно, для всех команд Динамо карантин продлен до 5 апреля", – говорится в заявлении на официальном сайте киевского клуба.

Напомним, 17 марта УАФ приняла решение приостановить чемпионат Украины. После 23-х туров АПЛ Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре лишь по дополнительным показателям.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента

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Динамо Киев Динамо Киев коронавирус
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