Киевляне и польский защитник договорились о расторжении контракта, сообщает прес-служба "бело-синих".

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Томаш Кендзера последние 1,5 года провел в греческом ПАОКе, который возглавляет Разван Луческу, сын Мирчи Луческу.

Защитник выступал за Динамо с лета 2017 года. За это время он провел в составе киевлян 125 матчей в УПЛ (пять голов), 14 матчей в Кубке и Суперкубке Украины, 59 матчей в еврокубках (два гола).

В составе Динамо Томаш Кендзера выиграл чемпионский титул, Кубок Украины, а также 3 Суперкубка Украины.

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