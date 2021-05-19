"Бело-синие" не планируют продолжать арендное соглашение с Бэлуцэ, сообщает официальный сайт Динамо.

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Тудор уже покинул расположение киевлян и вернется в расположение Брайтона, который владеет правами на игрока.

Напомним, 22-летний полузащитник перешел в Динамо в октябре прошлого года на правах аренды из Брайтона. В общем Бэлуцэ сыграл три официальных матча за основу киевлян, проведя суммарно на поле лишь девять минут.

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