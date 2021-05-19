Динамо официально попрощалось с Бэлуцэ
11:56 - Читати українською
Хавбек Динамо Тудор Бэлуцэ узнал решение киевлян относительно своего будущего в клубе.
"Бело-синие" не планируют продолжать арендное соглашение с Бэлуцэ, сообщает официальный сайт Динамо.
Легионер Динамо помогает парализованной девушке, которая может потерять жилье – поступок дня
Тудор уже покинул расположение киевлян и вернется в расположение Брайтона, который владеет правами на игрока.
Напомним, 22-летний полузащитник перешел в Динамо в октябре прошлого года на правах аренды из Брайтона. В общем Бэлуцэ сыграл три официальных матча за основу киевлян, проведя суммарно на поле лишь девять минут.
Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter