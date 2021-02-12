Динамо наконец нашло генерального партнера, который является наиболее заметным на форме игроков.

С 11 февраля 2021 года партнером киевлян стал А-Банк, сообщает официальный сайт клуба.

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Форма "бело-синих" претерпела заметные изменения. Динамо годами носило экипировку без надписи на передней части, а теперь пробел восполнен. На белом комплекте название спонсора выполнено зеленым цветом, а на синем – белым.

Обновленный образ игроков Динамо можно будет увидеть уже 13 февраля в матче УПЛ против Олимпика.

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