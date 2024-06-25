Полузащитник Джастин Лонвейк вернулся в расположение "бело-синих" после завершения аренды, информирует официальный сайт клуба. Сегодня (25 июня) он прошел медосмотр и будет готовиться к новому сезону вместе с командой.

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Год назад Лонвейк попросился на выход из Динамо, испугавшись ситуации в Украине. Первую половину сезона он провалил в Андерлехте, а вот вторая с Фортуной Ситтард оказалась довольно продуктивной – 16 матчей, 3 гола и 3 ассиста. Впрочем, клуб Эредивизи не захотел выкупать 24-летнего хавбека.

Напомним, Динамо в сентябре 2022-го заплатило Виборгу за Лонвейка 1,5 млн евро. Контракт с киевлянами рассчитан до 30 июня 2027 года.

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