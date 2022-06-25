Киевский клуб нашел еще двух соперников для подготовки к следующему сезону.

Динамо сообщило о договоренности со Сьоном и Янг Бойз о благотворительных поединках, сообщает официальный сайт клуба.

Динамо отправилось на предсезонный сбор в Швейцарию

Матч со Сьоном состоится 2 июля, начало в 19:00, а с Янг Бойз – 5 июля, начало в 18:30. Добавим, что киевляне четыре раза противостояли Янг Бойз, одержав 2 победы, еще раз сыграли вничью и уступили.

К слову, что "бело-синие" проведут матчи с Ивердон-Спорт (26 июня), Лозанной Спорт (29 июня) и дважды за день сыграют с Лионом (12 июля).

Россия напала на Украину: Динамо урезало зарплаты и рискует потерять еще одного игрока, пожертвование Вернидуба (LIVE)