Динамо официально объявило о подписании пятилетнего контракта с 23-летним румынским форвардом Владиславом Бленуце.

Владислав родился 12 января 2002 года в Хинчеште (Молдова). Футболист прошел юношеские академии Чехии, Молдовы и Румынии, а в 2019 году присоединился к молодежной системе итальянской Пескары, где в декабре 2020 года дебютировал в Серии B, проведя 6 матчей за первую команду.

В сентябре 2022 года Бленуце перешел в Университатя Крайова на правах аренды, а с лета 2023 года стал полноценным игроком клуба. В сезоне 2023/24 он сыграл 31 матч и забил 8 голов, а в сезоне 2024/25 на правах аренды выступал за Университатя Клуж, отметившись 12 голами в 37 матчах.

На международном уровне Владислав сначала выступал за юношеские и молодежные сборные Молдовы, а с 2023 года представляет Румынию в командах U-20 и U-21. Его отец, Эдуард Бленуце, является известным тренером и сейчас возглавляет клуб высшего дивизиона чемпионата Молдовы Петрокуб.

Напомним, что недавно основной форвард Динамо Владислав Ванат перешел в испанскую Жирону.

