Динамо официально подписало второго легионера за лето – он имеет опыт выступлений во Франции
Сенегальский защитник Алиу Тиаре продолжит карьеру в составе киевского Динамо.
Динамо на официальном сайте объявило о полноценном трансфере Алиу Тиаре из французского Гавра.
Контракт с 21-летним защитником рассчитан на 4 года. Других условий перехода, в частности, сумму трансфера, киевляне не раскрывают. Стоит отметить высокий рост новичка – 195 см.
Стоит добавить, что Тиаре за прошлый сезон в составе Нанси сыграл в 30 матчах, в которых отметился 2 ассистами. Права на него принадлежали другому французскому клубу – Гавру, за основную команду которого он так и не дебютировал.
