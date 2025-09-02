Динамо на официальном сайте объявило о полноценном трансфере Алиу Тиаре из французского Гавра.

Контракт с 21-летним защитником рассчитан на 4 года. Других условий перехода, в частности, сумму трансфера, киевляне не раскрывают. Стоит отметить высокий рост новичка – 195 см.

Стоит добавить, что Тиаре за прошлый сезон в составе Нанси сыграл в 30 матчах, в которых отметился 2 ассистами. Права на него принадлежали другому французскому клубу – Гавру, за основную команду которого он так и не дебютировал.

