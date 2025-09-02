Динамо официально оформило трансфер украинского защитника Василия Буртника, сообщает пресс-служба клуба.

Динамо официально подписало второго легионера за лето – он имеет опыт выступлений во Франции

Арендное соглашение с футболистом, который принадлежит тернопольской Ниве, рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Буртник играл за ивано-франковскую Реверу 1908 во Второй лиге, проведя 17 матчей во всех турнирах. В начале нынешнего сезона он подписал контракт с тернопольской Нивой, выступающей в Первой лиге, и сыграл 5 матчей во всех турнирах.

Отметим, что это соглашение можно расценивать как замену для Дениса Попова из-за его травмы.

Динамо уничтожило Полесье – новичок сборной феерит после вызова Реброва, дубль Буяльского, Герреро забил, дебют Великана