Полузащитник Виталий Буяльский останется в команде дольше, чем предусматривал его предыдущий контракт.

Динамо продлило контракт с Виталием Буяльским – полузащитник останется в команде как минимум до лета 2027 года, сообщает пресс-служба киевлян.

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Буяльский дебютировал за главную команду в 2011 году в матче Кубка Украины против кременчугского Кремня, а опыт аренды в Говерле помог ему укрепить свои позиции в столице.

Среди достижений Виталия три звания чемпиона Украины, три Кубка и четыре – Суперкубка страны. За время выступлений в Динамо Виталий Буяльский провел 352 матча, в которых забил 79 мячей и отдал 62 результативные передачи.

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