Динамо официально подписало Кадири

Ганский полузащитник Мохаммед Кадири официально стал игроком киевского Динамо.

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Ганский футболист подписал со столичным клубом контракт по схеме 4+1. За Динамо Кадири будет выступать под номером 6. Основные позиции африканца – опорный полузащитник или центрбэк.

Последний год Мохаммед Кадири провел в тульском Арсенале на правах аренды. На его счету 27 матчей, 2 гола и 4 ассиста за российский клуб.

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