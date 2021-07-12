Никита Кравченко продолжит карьеру в СК Днепр-1, информирует официальный сайт клуба.

Динамо интересуется форвардом сборной Венесуэлы, – ТаТоТаке

24-летний защитник будет выступать за команду Игора Йовичевича на правах аренды. Соглашение с Кравченко, который долгое время находился на просмотре у "спортклубовцев", рассчитанное на сезон 2021/22.

К слову, Никита является воспитанником мариупольского футбола, но с 2015-го принадлежит Динамо. В январе 2020 года Кравченко на правах аренды перешел в Олимпик (12 матчей), а прошлый сезон отыграл за Колос (20 поединков и 2 ассиста).

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