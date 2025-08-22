Турецкий Коджаэлиспор официально объявил о переходе Александра Сироты.

Украинский центральный защитник присоединится к новичку Суперлиги на правах сезонной аренды.

25-летний игрок впал в немилость тренера Динамо Александра Шовковского. Сезон 2024/25 он провел в аренде в Маккаби Хайфа.

Добавим, что СМИ сообщали, что перед переездом в Турцию Сирота продлил контракт с киевлянами.

