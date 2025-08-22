Динамо официально отпустило украинца к новичку Суперлиги – Шовковский не хотел видеть его в команде
Центральный защитник Динамо Александр Сирота перейдет в Коджаэлиспор.
Турецкий Коджаэлиспор официально объявил о переходе Александра Сироты.
Украинский центральный защитник присоединится к новичку Суперлиги на правах сезонной аренды.
25-летний игрок впал в немилость тренера Динамо Александра Шовковского. Сезон 2024/25 он провел в аренде в Маккаби Хайфа.
Добавим, что СМИ сообщали, что перед переездом в Турцию Сирота продлил контракт с киевлянами.
