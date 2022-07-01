Динамо на своем официальном сайте объявило, что Эрик Рамирес начнет новый сезон в составе словацкого Слована.

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Отмечается, что у словацкого клуба будет право выкупа форварда. Добавим, что Рамирес стал игроком Динамо за 1,75 млн. евро.

В общей сложности, Эрик провел 7 матчей за киевлян, у которых отличился голом и ассистом, но в январе он перебрался в хихонский Спортинг.

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