Динамо официально отпустило провального легионера в Европу
21:34 - Читати українською
Нападающий Динамо Эрик Рамирес продолжит выступления в европейском чемпионате.
Динамо на своем официальном сайте объявило, что Эрик Рамирес начнет новый сезон в составе словацкого Слована.
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Отмечается, что у словацкого клуба будет право выкупа форварда. Добавим, что Рамирес стал игроком Динамо за 1,75 млн. евро.
В общей сложности, Эрик провел 7 матчей за киевлян, у которых отличился голом и ассистом, но в январе он перебрался в хихонский Спортинг.
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