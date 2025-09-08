В своих соцсетях Динамо сообщило, что Эрик Рамирес продолжит свою карьеру в Чехии, а именно в Богемианс 1905.

Чешский клуб арендовал 26-летнего нападающего до конца сезона 2025/26. Напомним, Рамирес находится в структуре Динамо с июля 2021 года. Его контракт с киевлянами действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

К слову, ранее Рамирес заявил, что больше не поедет в Украину и сделает все, чтобы приостановить контракт с Динамо. Эрик последние годы путешествует по арендам.

Последним клубом Рамиреса был аргентинский Тигре, за который он отыграл 19 матчей, оформив 1+1 по системе гол+пас. Он также играл за Спортинг Хихон, Слован и Атлетико Националь.

