Никита Корзун официально стал игроком солигорского Шахтера, сообщает официальный сайт клуба. Динамо и белорусский клуб окончательно согласовали трансфер.

Динамо отдаст Корзуна под крыло Вернидуба

Контракт с игроком рассчитан до конца 2023 года. К слову, Корзун является воспитанником минского Динамо. К "бело-синим" Никита присоединился в феврале 2016-го. Белорус не смог закрепиться в киевском Динамо, поэтому часто играл на правах аренды, в том числе за Динамо (М) и Аль-Фатех.

Прошлый сезон 25-летний защитник провел в португальском Вилафранкенше в аренде. Всего за Динамо Корзун успел сыграть 30 матчей, но результативными действиями не отличался.

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