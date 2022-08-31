АЕЛ Лимасол в своем твиттере объявил о подписании Кристиана Биловара.

Динамо рассматривает экзотического новичка на замену Цыганкову

Украинец присоединился к новой команде по правам годовой аренды. Защитник проходил летние сборы с основой Динамо, однако Луческу отправил его домой. С тех пор Динамо искало новую команду для Биловара.

Добавим, что в прошлый сезон центрбек также провел не в составе Динамо – Кристиан защищал цвета Черноморца, где успел сыграть в 12 поединках в чемпионате и кубке Украины.

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