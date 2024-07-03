Северомакедонский легионер Решат Рамадани пока не вернется в киевскую команду.

Хавбек Динамо Решат Рамадани продолжит выступления в Шкендии, сообщает пресс-служба "бело-синих".

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Клубы договорились об аренде игрока на следующий год без опции выкупа.

Напомним, 21-летний полузащитник перешел в Динамо в марте 2023 года за 350 тысяч евро именно из Шкендии. В феврале 2024-го он был арендован родным клубом и провел во второй части прошлого сезона 13 матчей (2 ассиста), став вице-чемпионом Северной Македонии.

Контракт Решата с Динамо действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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