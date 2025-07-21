Заря усилилась молодым полузащитником киевского Динамо Романом Саленко, сообщает пресс-служба клуба. Арендное соглашение рассчитано на один год.

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Свою профессиональную карьеру Саленко начинал в Динаге из Вышгорода, где провел 9 матчей. С 2022 года хавбек выступал за киевское Динамо. За это время он провел 34 поединка за клуб в различных соревнованиях, включая Юношескую Лигу чемпионов (4 матча, 1 ассист), а также успел дебютировать в основной команде в матче Лиги Европы.

Всего в составе "бело-синих" Роман забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач. Также на его счету по три матча за сборные Украины U-19 и U-20. Напомним, Роман – сын легендарного нападающего Олега Саленко.

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