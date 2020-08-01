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Динамо официально отдало своего защитника в аренду СК Днепр-1

12:21 - Читати українською
Динамо официально отдало своего защитника в аренду СК Днепр-1
Владислав Дубинчак / фото: ФК Карпаты

Защитник Динамо Владислав Дубинчак следующий сезон проведет в составе СК Днепр-1.

Днепровский клуб арендовал защитника на один сезон, сообщает агент футболиста Александр Карпов на своей странице в Инстаграм.

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Сезон 2019/20 Владислав также провел в аренде, защищая цвета львовских Карпат. Дубинчак сыграл 20 поединков в составе "львов", не отметившись результативными действиями.

Напомним, СК Днепр-1 свой дебютный сезон в УПЛ завершил на итоговом седьмом месте, а в полуфинале плей-офф за Лигу Европы уступил Колосу, который, в итоге, и завоевал путевку в еврокубки.

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