Динамо официально отдало своего защитника в аренду СК Днепр-1

Днепровский клуб арендовал защитника на один сезон, сообщает агент футболиста Александр Карпов на своей странице в Инстаграм.

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Сезон 2019/20 Владислав также провел в аренде, защищая цвета львовских Карпат. Дубинчак сыграл 20 поединков в составе "львов", не отметившись результативными действиями.

Напомним, СК Днепр-1 свой дебютный сезон в УПЛ завершил на итоговом седьмом месте, а в полуфинале плей-офф за Лигу Европы уступил Колосу, который, в итоге, и завоевал путевку в еврокубки.

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