Как и сообщалось ранее, нигерийский вингер "бело-синих" продолжит карьеру в хорватской Горице.

22-летний вингер сезон 2021/22 проведет в Горице на правах аренды. Это уже вторая аренда для Бенито – в прошлом сезоне он выступал в составе Олимпика, сообщает официальный сайт киевлян.

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О наличии у хорватского клуба права выкупа не сообщается. Горица сейчас занимает 5 место в чемпионате.

Бенито перебрался в Динамо в феврале 2020-го из российского Тамбова, но не смог закрепиться в столице Украины. Вингер лишь однажды вышел на поле в чемпионате Украины за первую команду Динамо, результативными действиями не отметился.

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