"Бело-синие" примут Олимпик на собственной арене, а не на НСК Олимпийский. Этот матч станет первым официальным поединком для обеих команд в 2021 году, отмечает официальный сайт киевлян.

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Матч Динамо – Олимпик состоится уже в субботу, 13 февраля, начало в 17:00. Игру покажет телеканал 2+2, а болельщики не смогут посетить поединок.

К слову, после 13-ти туров киевляне лидируют в чемпионате Украины, набрав 30 очков. Олимпик – седьмой (17 пунктов). Поединок первого круга между этими командами завершился победой "бело-синих со счетом 4:1.

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