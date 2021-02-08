Динамо официально определилось со стадионом на первый домашний матч года
Поединок 14-го тура УПЛ Динамо – Олимпик будет сыгран на стадионе имени Валерия Васильевича Лобановского.
"Бело-синие" примут Олимпик на собственной арене, а не на НСК Олимпийский. Этот матч станет первым официальным поединком для обеих команд в 2021 году, отмечает официальный сайт киевлян.
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Матч Динамо – Олимпик состоится уже в субботу, 13 февраля, начало в 17:00. Игру покажет телеканал 2+2, а болельщики не смогут посетить поединок.
К слову, после 13-ти туров киевляне лидируют в чемпионате Украины, набрав 30 очков. Олимпик – седьмой (17 пунктов). Поединок первого круга между этими командами завершился победой "бело-синих со счетом 4:1.
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