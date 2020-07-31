Динамо официально определилось с судьбой Пиварича

Контракт 31-летнего вице-чемпиона мира продлен не будет, информирует официальный сайт Динамо.

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Соглашение заканчивается 6 августа, но стороны не смогли договориться о его пролонгации. Пиварич получит статус свободного агента и будет искать новый клуб. Летом 2017 года киевляне заплатили загребскому Динамо за защитника 2 млн евро. Хорват страдал от постоянных травм, которые помешали ему закрепиться в основе "бело-синих" – всего 47 матчей за все время. В текущем сезоне Пиварич провел три игры, результативными действиями не отличался.

Напомним, вчера (30 июля) Динамо провело первую тренировку под руководством нового наставника – Мирчи Луческу.

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