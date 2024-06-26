Динамо объявило стадион для проведения домашних матчей на еврокубках.

Динамо будет проводить домашние матчи квалификации ЛЧ в Люблине, сообщает официальный сайт клуба.

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Арена Люблин станет домашним стадионом для квалификационных еврокубковых матчей команды "бело-синих", поскольку в связи с войной в Украине УЕФА установила запрет на проведение домашних матчей украинских команд на территории нашей страны.

Стадион в Польше соответствует условиям Европейского футбольного союза для проведения международных матчей и вмещает 15,500 зрителей.

К слову, Динамо начнет новый сезон еврокубков со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где первым соперником киевского клуба станет Партизан из Сербии.

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